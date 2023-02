Konterez et Bro Fañch – Contes en Pays Fañch Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor Contes, soupe à l’oignon et vin chaud.

Marc-Antoine Ollivier, Liliane Thoraval, Armelle Lucas, Mathieu André et Dominique Jouve donnent vie aux contes rassemblés par Yann-Fañch Kemener, grand collecteur et diffuseur incontournable de la culture orale du Centre Bretagne.

Setu 5 den eus ar vro o vond da gonter, hag a vo kontant o kontañ deoc’h kontadennoù bet serret gant Yann-Fañch Kemener, mestr war glad dre gomz Kreiz-Breizh. Ma oarit brezhoneg da vad ‘po plijadur. Mag oc’h o teskiñ brezhoneg ‘po kement all a blijadur ive.

Si vous parlez surtout français, ne vous inquiétez pas, on s’occupera de vous, et vous ne serez pas perdus. +33 2 96 21 42 33 http://www.abbayedecoatmalouen.fr/ Guingamp

