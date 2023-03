Sortie de résidence Cie YAGUARETÉ / Lucía Gervasoni Kontainer, lieu de fabrique culturel Angresse Angresse Catégories d’Évènement: Angresse

Landes Angresse . C’est une danse radioactive menée en solitaire dans un univers chaotique.

Danse contemporaine et musique électroacoustique entretiennent un lien puissant dans un voyage qui n’a pas de temps. Le corps, vivant, respire par son propre mouvement et poursuit la trame de sa partition, structurée d’énergies intenses et de distorsions.

Sous la lumière des néons apparaît un paysage de tension, évolution et réadaptation organiques constantes où la fatalité n’existe pas. Gratuit pour les adhérents année 2023, adhésion à l’association Androphyne*Kontainer 5€. Présentation d’étape de travail et rencontre avec la chorégraphe danseuse Lucía Gervasoni de la cie YAGUARETÉ.

