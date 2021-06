KONSTellation, un parcours d’art contemporain institut suédois, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 29 juin au 4 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 18h

gratuit

Les galeries d’art contemporain du Marais se joignent à l’Institut suédois pour célébrer son 50e anniversaire et son année dédiée à l’amitié. Du 29 juin au 4 juillet 2021, elles mettent elles-mêmes à l’honneur les amitiés qu’elles entretiennent avec l’art suédois, en exposant les artistes suédois qu’elles représentent.

Le temps d’une semaine, une constellation de huit galeries parisiennes installées dans le Marais présentent au public leurs artistes suédois. Variant les formes, les plaisirs et les générations, le parcours promet un panorama de pratiques artistiques pour le moins éclectique, témoignant du dynamisme de la scène artistique suédoise de plus en plus établie à Paris. Initiateur du projet, l’Institut suédois se propose comme point de départ – ou d’arrivée, c’est selon – en montrant, en parallèle, une exposition collective regroupant des œuvres de chaque artiste présenté.

Les galeries participantes :

Galerie Bendana | Pinel Art Contemporain

Olivier Castaing / School Gallery

Galerie Felli

Galerie NeC nilsson et chiglien

Galerie Papillon

Galerie Almine Rech

Galerie Tokonoma

Galerie David Zwirner

Vous pouvez compléter votre parcours par la visite de l’exposition Poèmes et dessins de la fille née sans mère à l’espace Topographie de l’art, qui comprend notamment des œuvres de l’artiste suédoise Charlotte von Poehl, ainsi que de l’exposition In the Light and Shadow of Morandi de l’artiste Uta Barth, présentée par la Galerie Andréhn-Schiptjenko, unique galerie suédoise installée à Paris !

Informations pratiques :

Entrée libre.

Horaires de l’Institut suédois : Mercredi – dimanche / 12:00 – 18:00. Cette exposition est exceptionellement ouverte le mardi 29 juin.

Chaque lieu ayant ses propres horaires d’ouverture, nous vous conseillons pour profiter du parcours dans son intégralité, de privilégier le créneau mercredi-samedi, 14h-18h !

Des visites guidées du parcours sont organisées par l’équipe de médiation de l’Institut suédois le vendredi 2 et samedi 3 juillet :

Parcours « Bas Marais » (de l’Institut suédois à la rue du Perche environ), 11h-12h30 : rdv dans la cour de l’Institut suédois

Parcours « Haut Marais » (de la rue Saint-Martin à l’Institut suédois), 14h-15h30 : rdv devant la Galerie Olivier Castaing / School Gallery, 322 rue Saint-Martin

Visite en français, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre, sur réservation : le lien de réservation sera très prochainement mis en ligne.

Cet événement est organisé dans le cadre de la programmation Amitié à l’occasion du 50e anniversaire de l’Institut suédois.

Date complète :

