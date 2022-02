KONSTANTIN SIBOLD + JACK DE MARSEILLE Cabaret Aleatoire, 18 mars 2022, Marseille.

KONSTANTIN SIBOLD + JACK DE MARSEILLE

Cabaret Aleatoire, le vendredi 18 mars à 23:00

CLUB CABARET ▷ Tous les vendredis ↘︎ Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire. ◤LINE-UP◢ ▷ Konstantin Sibold (Kompakt, Afterlife, Innervisions, Running Back – Stuttgart, DE) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/KonstantinSiboldMusic](https://www.facebook.com/KonstantinSiboldMusic) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/konstantinsibold](https://soundcloud.com/konstantinsibold) ▷ Jack de Marseille (DJ JACK, Fairway Record, Distance, Module Records – Marseille, FR) ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/jack-de-marseille](https://soundcloud.com/jack-de-marseille) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/JackdeMarseilleofficial](https://www.facebook.com/JackdeMarseilleofficial) ▷ Konstantin Sibold ↘︎ Deep House, Minimal Quinte flush royale Quand on est signé sur autant de labels prestigieux aux univers sonores aussi différents, on ne peut qu’avoir la meilleure main. Notre invité vit et respire l’idée que la musique est fluide, et que les conventions et les attentes ne font qu’étouffer la personnalité musicale. ▷ Jack de Marseille ↘︎ House, Techno Patrimoine mondial Le garçon pose problème à ceux qui cherchent à le cataloguer. Porte-drapeau des cultures électroniques depuis 30 ans, son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite. Il dévoue sa musique au dancefloor pour nous toucher en plein cœur. MESURES SANITAIRES: Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 6€

Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



