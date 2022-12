Konpa, kizomba, Afrobeats RESTAURANT RIZDJONDJON Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le jeudi 29 décembre 2022

de 19h00 à 02h00

. payant

Le meilleur des 3 mondes: konpa, kizomba et afrobeats. Un événement pour les amateurs et amatrices de danse et de musique du monde afro caribbean Un événement unique au coeur de la capitale française d’abord pour les amateurs de bonne musique mais surtout pour les danseurs mixtent konpa, kizomba (ghetto zouk) et afro beats. Cet événement dans un lieu charmant du 2ème arrondissement ou il est possible de: – MANGER: afro et haitien – PROFITER DU BAR: shots, vins, champagnes Les places sont limitées à 30 voire 40 max (réservation en ligne obligatoire) Afterwork dansant animé par DJ YRRI-T RESTAURANT RIZDJONDJON 291 rue saint denis 75002 Paris Contact : https://eiffeltowerkizombafestival.com/welcome/ 0651967351 https://eiffeltowerkizombafestival.com/welcome/

RESTAURANT RIZDJONDJON Adresse 291 rue saint denis Ville Paris

