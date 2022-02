Kon’ichiwa ! Le Landreau se japonise du 2 au 17 avril Bibliothèque muncipale “Comme un roman” Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Loire-Atlantique

Kon’ichiwa ! Le Landreau se japonise du 2 au 17 avril Bibliothèque muncipale “Comme un roman”, 2 avril 2022, Le Landreau. Kon’ichiwa ! Le Landreau se japonise du 2 au 17 avril

Bibliothèque muncipale “Comme un roman”, le samedi 2 avril à 10:00

La commune du Landreau vous promet un printemps japonisant ! Le pôle enfance, l’Antre potes et la bibliothèque s’associent pour vous proposer une quinzaine japonaise du 2 au 17 avril. Vous trouverez dans vos structures animations, expositions, projection, ateliers, conférences… Découvrez le programme complet [ici](https://www.qrbrowser.com/upload/1644415835_TempsFortJaponProgramme.pdf), vous pouvez dès à présent réserver les évènements auxquels vous avez envie de participer. Le samedi 2 avril marque le coup d’envoi de cette quinzaine, de nombreuses animations seront proposées toute la journée en continu, vous pourrez également vous restaurer sur place grâce au foodtruck « Sushi Zen » qui sera installé pour l’occasion devant la bibliothèque (retrait de commande uniquement, donc pensez à réserver). Retrouvez aussi l’ambiance japonaise dans vos commerces du centre bourg et dans les espaces verts de la commune. En route vers le Japon ! Kon’nichiwa Le Landreau ! Bibliothèque muncipale “Comme un roman” 2bis rue saint Vincent Le Landreau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Landreau, Loire-Atlantique Autres Lieu Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Adresse 2bis rue saint Vincent Ville Le Landreau lieuville Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Le Landreau Departement Loire-Atlantique

Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Le Landreau Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-landreau/

Kon’ichiwa ! Le Landreau se japonise du 2 au 17 avril Bibliothèque muncipale “Comme un roman” 2022-04-02 was last modified: by Kon’ichiwa ! Le Landreau se japonise du 2 au 17 avril Bibliothèque muncipale “Comme un roman” Bibliothèque muncipale "Comme un roman" 2 avril 2022 Bibliothèque muncipale "Comme un roman" Le Landreau Le Landreau

Le Landreau Loire-Atlantique