“Konférans pour lé zilétrés” par la Compagnie des Barbares Cité de Sorèze, 10 décembre 2021, Sorèze.

Cité de Sorèze, le vendredi 10 décembre à 20:30

En préambule de cette soirée, nous vous proposons une visite insolite ludique sur le thème des anciens élèves célèbres (20h30-21h), suivi du spectacle « konférans pour lé zilétré » (21h). Vous avez la phobie des dictées ? Vous écrivez en langage sms ? Vous êtes arrivés récemment en France ? Ou au contraire vous êtes le prince de l’orthographe ? Ce spectacle est pour vous. Il est dédié à tous les zilétré, analfabèt, conpleksé, étranjé que nous sommes un jour face au français : cette langue que nous mettons parfois toute une vie à maîtriser. Une conférencière Hongroise a décidé d’en finir avec la vieille grammaire ! Un spectacle poétique et dézingué, tout public, et garanti sans orthographe. – Tout public dès 12 ans. Pass sanitaire et port du masque demandé. Réservation : 05.63.50.86.38 / [contact@cite-de-soreze.com](mailto:contact@cite-de-soreze.com)

Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ / Tarif -12 ans : 3€ / Tarif famille (2ad+1enf 12-18ans) : 25€

Cité de Sorèze Rue saint martin 81540 Sorèze Tarn



2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00