Atelier d’écriture créative Komunitas salihara, 16 mars 2023, Jati Padang. Atelier d’écriture créative Jeudi 16 mars, 14h00 Komunitas salihara 50 places sur inscription Cette année, la Semaine de la Francophonie aura pour thème le Temps, une vaste notion qui peut être traitée sous différents angles, du temps qui passe en passant par le temps qu’il fait. Afin de développer cette réflexion autour de notre perception du temps nous vous invitons à participer à un atelier d’écriture créative en collaboration avec le centre culturel et artistique de Salihara. Dans cet atelier, vous apprendrez à écrire des essais en faisant la critique d’œuvres littéraires francophones. Komunitas salihara jalan salihara no 16 Jati Padang 12510 RW 01 jalan salihara no 16 https://salihara.org/ [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

