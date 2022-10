KOMPROMAT

KOMPROMAT, 14 octobre 2022, . KOMPROMAT



2022-10-14 20:30:00 – 2022-10-14 22:45:00 De : Jérôme Salle

Avec : Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing

Genre : Thriller Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville