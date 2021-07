kompa et Zouk / Tour Eiffel Gymnase Emile Anthoine, 12 août 2021-12 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 12 août 2021

de 14h à 22h

payant

Une après-midi Créole ou Antillaise à la Tour Eiffel entre danses et musique. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à danser le Kompa et le Zouk Antillais ou pour celles et ceux qui veulent devenir professeur-e de Kompa ou de Zouk

La musique Kompa a su s’adapter et traverser le temps. Elle est connue et appréciée à travers le monde comme si elle porte en son sein, les germes d’un Grand Peuple et d’une puissante histoire: la liberté.

La danse s’est moins développée. C’est la raison pour laquelle, nous proposons de un événement exceptionnel JEUDI 12 AOUT 2021 aux pieds de la Tour Eiffel:

Pour apprendre ou développer ton kompa ou ton zouk. Cet événement est donc ouvert à toutes et à tous y compris aux couples.

Pour devenir professeur de Kompa ou Zouk par passion, pour augmenter ses revenus et développer ces danses à côté de chez toi: rejoins nous et réserves ta prevente en ligne pour comprendre la pédagogie et échanger avec les professeurs qui seront la.

Pour s’ambiancer et danser le Kompa ou le Zouk aux pieds de la Tour Eiffel.

L’objectif de cette après-midi dansante est d’apprécier et apprendre la culture créole à travers sa musique et ses dansantes.

Le Programme:

14h-16h: stage intensif Kompa avec Dady et Manuela

16h15-18H15: stage intensif de Zouk avec Tropikkaline et V-air Jamb Filé

18h30-22h00: danse libre 100% KOMPA avec DJ SKETY

Animations -> Stage

Gymnase Emile Anthoine 9 rue Jean Rey Paris 75015

6 : Bir-Hakeim (317m) 6 : Passy (535m)



Contact :Eko 0651967351 promocodekizomba@gmail.com https://fb.me/e/cX1B2Odrd 0651967351 promocodekizomba@gmail.com

