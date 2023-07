Festival Teste à Têtes Komonò Circus La Teste-de-Buch, 8 septembre 2023, La Teste-de-Buch.

Festival Teste à Têtes 8 – 10 septembre Komonò Circus Le village guinguette est en accès libre (univers, entre jeux, entresorts, projets de territoire). Pour les spectacles : tarif à la journée 10€ adultes, 5€ enfants

Les 8,9 et 10 septembre prochain aura lieu la 6ème édition du festival Teste à Têtes sur la Plaine des sports de La Teste. Au vu du succès des précédentes années, nous sommes mobilisés pour continuer d’offrir à notre public sa désormais traditionnelle escapade familiale et conviviale sous le signe des arts du cirque et de la rue

L’ouverture du festival se fera dans une ambiance un peu particulière… le calendrier sportif en ayant décidé ainsi, le festival tirera son coup d’envoi au rythme du premier match de la coupe du monde de rugby France-Nouvelle Zélande. C’est décidé, cette première soirée sera donc sous le signe de la performance, performance sportive bien sûr avec la diffusion du match, contrebalancé par des performances artistiques et circassiennes distillées tout au long de la soirée. Et en première partie, La Contrebande présentera «Clan Cabane», un spectacle explosif et envoûtant autour du trampoline et de la musique électronique. ça y est, le public est dans les starting-block. Gonflés à bloc, le reste du weekend n’en sera pas moins choc ! Cirque épileptique, grandes envolées lyriques, théâtre de bric, de broc, de mots et d’objets, conteurs guillerets, et autres boniments pour faire grincer des dents… Et pour clôturer l’évènement, nous proposerons un spectacle vibrant, percutant, émouvant. Clown chatouilleur de zygomatiques, illustre poète et grande tête d’affiche du festival, la compagnie Léandre emmènera le public dans un inoubliable voyage d’un autre temps. Alors, cher public, chers partenaires, chers amis, préparez-vous, échauffez-vous, car on va rire, on va danser, on va transpirer mais surtout on va vibrer !

Des spectacles à vivre et à rêver :

La Contrebande – Clan Cabane (Trampoline et bastaings)

Cie Les Vents du Cirque – Du Fil… à la corde (cirque d’équilibre)

Cie Les Enfants Sérieux – Happy Apocalypse to you (cirque et clown)

Cie Les Philosophes Barbares – C’est pas (que) des salades (théâtre de rue et d’objets)

Cie du Roizizo – Clémence de Clamard (théâtre de rue)

Cie Les Enfants Sérieux – Demain Hier (cirque et clown)

Ludovic Souliman – Toc Toc Toc (contes jeune public)

Cie Cause Toujours – Barbe Bleue assez bien racontée (Théâtre de Rue)

Léandre Clown – Fly me to the moon (cirque et clown muet)

Ecole de cirque de Bordeaux (cirque)

Des entre-jeux musicaux, poétiques et détonnants :

Madame Swing (trio musical en caravane)

Annibal et ses éléphants . Entresorts forains

La Tendresse du Gravier – Tête de pneu (animation foraine)

Ludovic Souliman . Contes en liberté

Mika Cotellon . Performances photo interactive

Les vents du cirque . Performances circassiennes

Des projets de territoire

La Troupe Création du Komonò – Octogone (cirque)

La Troupe acobatie aériens du Komonò – création in situ

La Radio Mobile . L’Entrepot(e)s du service jeunesse de la Teste

Groupe Fo-Fam . Restitution de projet (adultes en situation de handicap)

Un Univers décapant :

Les P’tits Ateliers (Initiations cirque)

Ferme «Roule ma poule» (Ferme itinérante et pédagogique)

Village jeux avec As2Pik . Pour jouer en famille ou entre amis

Restauration de qualité

Univers scénographique

Komonò Circus Plaine des Sports 33260 La Teste La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0980496965 https://www.ecole-cirque.fr

Le Komonò Circus est l'école de cirque de La Teste

L’association favorise la promotion et la diffusion des arts du cirque et de la rue

Projets EAC

Accueil en résidence

Festival

Activité de Cie et diffusion des spectacles du collectif Parkings gratuits sur place

©Komonò