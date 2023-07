Stages de cirque pluridisciplinaire au Komonò Komonò Circus La Teste-de-Buch, 10 juillet 2023, La Teste-de-Buch.

Stages de cirque pluridisciplinaire au Komonò 10 juillet – 18 août Komonò Circus Stages 4-6 ans : 100 € la semaine Stages 7-13 ans en journées complètes : 170 €

Du 10 juillet au 18 août le Komonò Circus propose des stages d’initiation et de perfectionnement aux arts du cirque. Une restitution viendra systématiquement cloturer ces temps d’ateliers qui ont une durée de 5 jours. Chaque semaine, nous recevrons 25 à 40 enfants de 4 à 14 ans

Komonò Circus Plaine des Sports 33260 La Teste La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0980496965 https://www.ecole-cirque.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.ecole-cirque.fr »}] Le Komonò Circus est l’école de cirque de La Teste

L’association favorise la promotion et la diffusion des arts du cirque et de la rue

©Komonò