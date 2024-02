Komodor & Onde de choc Concert La Carène Brest, vendredi 8 mars 2024.

Komodor & Onde de choc Concert La Carène Brest Finistère

Ils ont les cheveux longs, des pantalons pattes d’éph’, des vestes à franges et semblent tout droit revenir d’un trip psychédélique des 70’s. Et surtout ils placent Douarnenez du côté de San Francisco. Sur le plateau, Komodor vous sert de délicieuses sonorités vintages des guitares brutes, des voix doublées, et un groove hippie-punk dont ils ont le secret et tous les codes. Les cinq membres de Komodor, Ronnie, Goudzou, Elrik, Melin et Slyde vont certainement retourner le club de La Carène avec leurs riffs bien trempés. En première partie on retrouvera le rock puissant d’Onde de Shock.

Au programme

– Komodor

Au début, on devait juste boire une bière …

L’aventure a commencé en 2017 dans notre chère Bretagne. Quatre acolytes passionnés de rock’n’roll et de sensations fortes, en manque d’action, décident de prendre les choses en main.

« Do you want to have a good time ? Are you ready to rumble ? Back from the 70’s, here we are !”

À mi chemin entre le Rock Psychédélique 70’s et le Hi-Energy Rock, le groupe KOMODOR sévit à grand coup de riffs fuzzy non sans nous rappeler des influences tel que Le GrandFunk Railroad, James Gang, Slade ou autres MC5.Une mécanique bien huilée et une énergie sous pression qui ne demande qu’à exploser en live. Un cocktail supersonique prêt à en découdre.

“Come hit the road with us, we will have a stunning ride ! »

Une soixantaine de concerts chez les bistrotiers et salles de France et de Navarre, du Vauban brestois au Supersonic parisien et un EP 4 titres plus tard, nous voila stoppé net dans la course. Vous vous doutez de quel évènement (ou non-évènement) je veux parler … Cosmic Trip, Transmusicales, tournée en Espagne et autres belles aventures annulées, nous nous sommes donc concentrés sur le possible s’enfermer dans un studio !

Après quelques mois de réflexion et de créations intensives, l’album est là, prêt à exploser, à être et à être partager ! Nous espérons pouvoir lui faire découvrir le monde pour fin 2021 et aller le défendre sur scène ou autre support vidéographique au plus vite.

– Onde de Shock (assurera la première partie)

Tout droit venu du territoire breton, Onde de Shock propose un rock énergique et explosif influencé par AC/DC, ZZ Top, Thin Lizzy ou encore The Who.

Derrière les futs se cache Guts et sa frappe atomique, aux guitares on retrouve ses deux frères, Lou & Val. Lou campé aux rythmiques fracassantes et Val et ses solos endiablés. A la basse, c’est Bun avec son placement carré. Pour finir, armé de son micro, Pierre et sa voix survoltée. Une bande qui ne passe pas inaperçue.

En novembre 2023 le groupe a sorti un premier titre, Angel Of The Night

Informations pratiques

Salle Le Club de La Carène

Ouverture des portes 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

La Carène 30 rue Jean-Marie Le Bris

Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Komodor & Onde de choc Concert Brest a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole