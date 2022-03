Komet City / gva / odd music Urgence Disk Records Genève Catégorie d’évènement: Genève

Komet City / gva / odd music Urgence Disk Records, 2 avril 2022, Genève. Komet City / gva / odd music

Urgence Disk Records, le samedi 2 avril à 18:30

En amuse-bouche de ses échappées en solitaire, En une kyrielle de disques inattendus, Et tous plus improbables les uns que les autres, Komet City (Robin Arthur Girod) viendra jouer une heure, Sans encore savoir ni comment Ni avec quoi, ni pourquoi, Mais à Urgence Disk où il s’est toujours senti bien

prix libre pour l’artiste

En amuse-bouche de ses échappées en solitaire, En une kyrielle de disques inattendus, Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:30:00 2022-04-02T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Urgence Disk Records Adresse 4 place des volontaires 1204 Genève Ville Genève lieuville Urgence Disk Records Genève

Urgence Disk Records Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Komet City / gva / odd music Urgence Disk Records 2022-04-02 was last modified: by Komet City / gva / odd music Urgence Disk Records Urgence Disk Records 2 avril 2022 genève Urgence Disk Records Genève

Genève