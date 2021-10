Paris Studio de l'Ermitage île de France, Paris Komasi présente « Mezclatotäl » Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 4 novembre 2021

Komasi présentera son nouvel album « Mezclatotäl » le jeudi 4 novembre 2021 à 20h30 sur la scène du Studio de l’Ermitage, à l’occasion de sa sortie le 5 mars 2021 chez Yapa / InOuïe Distribution. Le groupe est composé de : – Simon Chenet : guitare, choeurs – Mauricio Santana : guitare, chant – Koto Brawa : batterie, chant, percussions L’album Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique, avec KOMASI, trois continents se retrouvent sur scène : l’Europe avec Simon Chenet (France), l’Afrique avec Koto Brawa (Burkina Faso) et l’Amérique latine avec Mauricio Santana (Chili). L’album « Mezclatotäl » a été enregistré entre Paris, Cuba et Bobo-Dioulasso. Le concept est né de lui-même : « Mezclatotäl« , le mélange ultime. Le groupe Les trois membres du groupe KOMASI se connaissent depuis une dizaine d’années, accompagnant les mêmes chanteurs (Edgar Sekloka, KPG, Gaël Faye, Victor Démé…) ou jouant au sein des mêmes groupes (Yapa, Joke…). En 2018, alors que chacun travaille à la réalisation de son disque solo, ils décident d’allier leurs forces pour former un super trio. Trois personnalités charismatiques, trois battants, chacun apportant son univers, ses compositions ainsi que sa culture. Comme dans la bonne cuisine, les ingrédients se marient à merveille pour former une saveur unique, originale et personnelle. Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

