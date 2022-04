KOMASI et NATASCHA ROGERS à Paris (75) La Dame de Canton Catégorie d’évènement: Paris

La Dame de Canton, le vendredi 8 avril à 20:30

**KOMASI** Les trois membres du groupe **KOMASI** se connaissent depuis une dizaine d’années, accompagnant les mêmes chanteurs (Edgar Sekloka, KPG, Gaël Faye, Victor Démé…) ou jouant au sein des mêmes groupes (Yapa, Joke…). En 2018, alors que chacun travaille à la réalisation de son disque solo, ils décident d’allier leurs forces pour former un super trio. Trois personnalités charismatiques, trois battants, chacun apportant son univers, ses compositions ainsi que sa culture. Avec KOMASI, trois continents se retrouvent sur scène : * L’Europe avec **Simon Chenet** (France) * L’Afrique avec **Koto Brawa** (Burkina Faso) * L’Amérique Latine avec **Mauricio Santana** (Chili) Le concept est né de lui-même : « _**Mezclatotäl**_ », le mélange ultime. **NATASCHA ROGERS** C’est un voyage ébouriffant, aux multiples allers / retours, d’une rive à l’autre de l’Atlantique. A la tête de son groupe, **Natascha Rogers** embrasse ce qui l’a nourri, les percussions (de Cuba et d’Afrique), la rumba, la folk, le jazz… Son univers foisonne de toutes ces influences, assumées et travaillées. Avec un sens de la mélodie qui touche, et une voix qui s’affirme, cette jeune musicienne singulière, livre sa propre définition de la « world music » : généreuse et authentique ! – * Un concert annoncé dans l’Agenda du **Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile de France** – Avec KOMASI, trois continents se retrouvent sur scène. / Natascha Rogers livre sa propre définition de la « world music », entre percussions, rumba, folk, jazz, … La Dame de Canton Port de la gare – 75013 PARIS Quartier de la Gare Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T23:00:00

Catégorie d'évènement: Paris

Lieu La Dame de Canton
Adresse Port de la gare - 75013 PARIS

La Dame de Canton Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Paris