Komaneko – SZ La Graineterie, 14 mai 2022, Houilles.

le samedi 14 mai 2022 à La Graineterie

_de et par : Franck et Damien Litzler, Elie Carton de Grammont_ LE SPECTACLE ———— Avec _Komaneko_, le groupe SZ s’amusera à souffler le chaud et le froid au milieu de percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores insolites. Le trio livre une musique originale et personnelle pour narrer les aventures d’une petite chatte qui rêve de cinéma. ### + Le P’tit goûter 10h & 16h, réservé aux spectateurs munis de billets. Dégustation, jeux, coloriage et lecture avant le spectacle. (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) **+ 1ère partie** à 17h, restitution de l’atelier de création mené avec une classe de CM1 de l’école Détraves. **+ Atelier ciné-concert** Samedi 23 avril à 14h, salle Cassin. Durée 2h. Pour les 8/10 ans, 5€ [Achetez votre place](http://www.forumsirius.fr/orion/houilles.phtml?seance=2125)

Réservation nécessaire. Tarif plein : 7€ / Tarif jeune : 5€

Ciné-concert dès 3 ans

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles Houilles Yvelines



