KOMANEKO Narbonne

2022-04-13 – 2022-04-13

Narbonne Aude

Guitare, machines, métallophone, objets divers Franck Litzler

Batterie, percussions, clavier, voix, objets divers Damien Litzler

Komaneko – littéralement « petit chat qui prend des images » en japonais – est curieuse et débrouillarde. En séjour chez son Grand-Papa, elle décide de réaliser son propre film.

On la voit donc créer ses figurines en feutrine, filmer son environnement, rencontrer son ami Radi-Bo mais aussi… des fantômes ! À travers quatre histoires, nous entrons dans l’univers de ce petit être attachant, qui stimule l’imagination et révèle à chacun la fabrique de l’image.

Animée par des émotions diverses, par la créativité et le « faire ensemble », la série réalisée par le japonais Tsuneo Goda touche les plus petits dès 2 ans et les plus grands.

En direct, les deux frères Litzler qui officient sous le nom SZ manient percussions, claviers analogiques et objets sonores ; et leur musique teintée de jazz, electronica et indie-pop fait vibrer ces images expressives et colorées.

Un ciné-concert à voir en famille.

Représentations proposées à un public scolaire mais ouvertes à tous du lundi 11 au vendredi 15 avril

Spectacle recommandé à partir de 3 ans

