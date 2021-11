Paris Les Disquaires île de France, Paris Koma Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 23 novembre 2021

de 20h à 22h

payant

Jazz moderne pour le trio Koma, qui revient avec un set de compositions nouvelles à proposer au public en live après les avoir façonnées en studio. Koma est un groupe né de la rencontre de 3 musiciens aux parcours différents, réunis autour d'une même passion pour la création artisique. Depuis 2018, ce trio piano contrebasse batterie a construit un répertoire personnel influencé par le jazz moderne et Nu-jazz de GoGo Penguin ou Tigran Hamasyan, mais également par la musique pop à commencer par ses pionniers, les Beatles. En juin 2019, Koma sort son 1er EP : « We Jump ». Entièrement auto-produit, ce 1er opus dévoile l'étendue des paysages qui composent l'univers musical de ce trio : des mélodies expressives, des rythmiques variés, des harmonies envoutantes et des sonorités recherchées. l'EP est disponible en CD et sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement. Dès lors, le groupe enchaine les dates en région parisienne, et est sélectionné pour différents événements prestigieux tels que le tremplin Jeunes Talents du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés au Sunset, puis l'année suivante le tremplin ICART Session avec un concert au Bataclan. Entre temps, Koma a l'honneur de faire un concert d'ouverture pour Avishai Cohen à l'espace Vasarely d'Antony. Depuis janvier 2021, Koma fait partie du collectif de jazz parisien Hira collectif, dont il est co-fondateur. Ce dernier permet au groupe de développer de nouvelles compositions dans un cadre artistique centré sur la création. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

