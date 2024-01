Kolor’Jump#2 les Virades de l’Espoir – Port de Bloscon Roscoff, samedi 28 septembre 2024.

Kolor’Jump#2 les Virades de l’Espoir – Port de Bloscon Roscoff Finistère

Tous des amis de la Roskolor. La Kolor’Jump a gardé le principe d’une course colorée, qui a plu pendant six années. Sur les réseaux sociaux, les idées se distillent. Certains disent qu’il y aura des obstacles en plus sur le trajet ! Il faudra attendre les prochaines informations.

Programme à venir.

Samedi 28/09 :

– La Kolor Swing St-Pol de Léon

Dimanche 29/09 La Kolor Jump

– 10h59 Ouverture du « Village Virade » Roscoff

Organisée dans le cadre des Virades de l’Espoir et a pour objectif de soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose et de lui reverser l’intégralité des bénéfices ! .

Port de Bloscon Bloscon

Roscoff 29680 Finistère Bretagne kolorjump.viradeduleon@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 10:30:00

fin : 2024-09-29 18:00:00



