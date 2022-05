KOLINGA SEXTET (FESTIVAL RIO LOCO), 18 juin 2022, .

KOLINGA SEXTET (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-18 – 2022-06-18

Ici, le voyage musical est singulier, la transe enivrante et le groove généreux. Après quatre ans d’existence, un premier album remarqué (Earthquake, 2017), 150 concerts et un titre somptueux (« Kongo ») avec Gaël Faye qui l’a mené à faire l’Olympia, le duo Kolinga prend un nouveau virage. La chanteuse-autrice-compositrice Rébecca M’Boungou – qui navigue entre français, anglais et lingala – et le guitariste Arnaud Estor, se séparent ainsi des loopers pour intégrer des musiciens dans leurs rangs et porter leur musique vers une autre dimension. Cette fusion colorée va toujours puiser dans les racines de la black music mais en traçant sa propre voie, empreinte d’une modernité évidente.

À l’heure où il n’est pas rare de voir la machine remplacer l’humain, Kolinga prend le contrepied en enrichissant son instrumentarium (flûte traversière, flugabone, euphonium…) pour franchir un nouveau palier : celui de l’envoûtement par l’ouverture, la transmission (l’émouvant « Mama ») et le métissage (« Nguya na ngai »). Sur « Legacy », leur très attendu second album, comme sur scène – leur terrain de jeu favori -, le sextet est resplendissant.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Kolinga Sextet et leur afro folk groove démultiplié.

Ici, le voyage musical est singulier, la transe enivrante et le groove généreux. Après quatre ans d’existence, un premier album remarqué (Earthquake, 2017), 150 concerts et un titre somptueux (« Kongo ») avec Gaël Faye qui l’a mené à faire l’Olympia, le duo Kolinga prend un nouveau virage. La chanteuse-autrice-compositrice Rébecca M’Boungou – qui navigue entre français, anglais et lingala – et le guitariste Arnaud Estor, se séparent ainsi des loopers pour intégrer des musiciens dans leurs rangs et porter leur musique vers une autre dimension. Cette fusion colorée va toujours puiser dans les racines de la black music mais en traçant sa propre voie, empreinte d’une modernité évidente.

À l’heure où il n’est pas rare de voir la machine remplacer l’humain, Kolinga prend le contrepied en enrichissant son instrumentarium (flûte traversière, flugabone, euphonium…) pour franchir un nouveau palier : celui de l’envoûtement par l’ouverture, la transmission (l’émouvant « Mama ») et le métissage (« Nguya na ngai »). Sur « Legacy », leur très attendu second album, comme sur scène – leur terrain de jeu favori -, le sextet est resplendissant.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par