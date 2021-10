Kolinga Serres-Castet, 14 mai 2022, Serres-Castet.

Kolinga 2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14 Théâtre Alexis Peyret Rue Aristide Finco

Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Musique Afro Folk Groove.

Surprendre, aller plus loin dans la création, dans le partage, c’est la parti de cette jeune congolaise Rebecca M’Boungou entourée par cinq musiciens de grand talent. Autant de personnalités musicales différentes qui en vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie qui nous invite à un voyage singulier en français, an anglais, en lingala, langue du Congo chère à la chanteuse mais aussi celui du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés. On se laisse embarquer, envoûtés.. on ne résiste pas à l’envie de danser…

Tout public.

Kolinga

