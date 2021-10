Kolinga Le Théâtre, 29 avril 2022, Laval.

Kolinga

Le Théâtre, le vendredi 29 avril 2022 à 20:30

Patchwork d’influences allant des musiques traditionnelles africaines à la Black music d’outre-Atlantique, le son de Kolinga est un creuset de grooves lumineux et de sensations envoûtantes. S’il est né duo avec Rebecca M’Boungou au chant et Arnaud Estor à la guitare, Kolinga quitte aujourd’hui les pédales de boucles et s’étoffe pour devenir sextet : basse, batterie, claviers, chœurs, flûte traversière, tuba et trompette parent l’afro-folk d’une belle intensité sur scène. Qu’elle s’entoure de Gaël Faye pour un hymne à l’émancipation ou qu’elle livre une ode à la puissance du féminin, Rebecca M’Boungou croise les langues et les sonorités avec un art solaire du métissage… et du partage ! Ce concert est en effet l’occasion, le temps de quelques morceaux, d’un plateau partagé avec les élèves de CHAM du collège Jacques Monod.

15€ · 10€ · 6€

Entre France et Congo, succombez aux charmes de cette afro-pop radieuse !

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T21:45:00