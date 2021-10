KOLIK Théâtre 14, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 9 au 27 novembre 2021 :

mardi, mercredi, vendredi de 20h à 21h15

et samedi de 16h à 17h15

et jeudi de 19h à 20h15

Alain Françon vient pour la première fois au Théâtre 14 avec une nouvelle création de Rainald Goetz, un projet de et avec Antoine Mathieu. Trois semaines exceptionnelles au Théâtre 14 !

Un homme parle, cherche l’Humain en lui, se décompose.

À partir de mots simples, de fragments du langage, Kolik donne un corps à un monde qui s’effondre.

Mais la parole déploie une puissance de vie qui renverse sa propre fiction de l’effondrement.

De l’univers confiné du corps et de l’espace autour d’elles, la langue et la pensée, par leur folle vitalité, font surgir une beauté qui sauve de la noirceur, et témoignent d’une formidable façon d’être en vie.

Kolik est la 3e partie de Guerre (1986), trilogie de Rainald Goetz. Après Katarakt (2004), c’est la deuxième fois qu’Alain Françon aborde le « chaos cohérent » du dramaturge allemand, chroniqueur du temps présent. Antoine Mathieu portera cette partition qui invite chacun, dans un voyage intérieur, à interroger sa façon d’appréhender le monde.

« Mais la brillance n’est jamais noire » – Kolik (Ch. 17)

De Rainald Goetz – Un projet de et avec Antoine Mathieu – Mise en scène Alain Françon – Traduction Ina Seghezzi – Scénographie Jacques Gabel – Production déléguée En Votre Compagnie – Coproduction Théâtre des nuages de neige – Soutiens Théâtre du Nord – Centre Dramatique National Lille / Tourcoing – Hauts-de-France et Théâtre 14 – Crédit Photo Ina Seghezzi

La pièce Kolik de Rainald Goetz (traduction de Ina Seghezzi) est représentée par L’ARCHE – agence théâtrale / www.arche-editeur.com

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier Paris 75014

13 : Porte de Vanves (214m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (789m)



Contact : Théâtre 14 01 45 45 49 77 billetterie@theatre14.fr https://theatre14.fr/ https://www.facebook.com/Theatre14 https://twitter.com/theatre_140145454977 billetterie@theatre14.fr

Date complète :

