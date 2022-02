Koléma – Richard Kara – Soumbalaya production TNT – Terrain Neutre Théâtre, 18 mars 2022, Nantes.

2022-03-18 Représentations les 18 et 19 mars 2022 à 19h

Horaire : 19:00 19:50

Gratuit : non 10 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations les 18 et 19 mars 2022 à 19h

Dans ce récit, l’auteur nous livre un témoignage sur la vie de sa mère, Koléma. Une enfant livrée à la tyrannie de son oncle, puis une adolescente rebelle dans une capitale fraîchement devenue indépendante, et enfin une femme forte confrontée à la vie européenne moderne et contemporaine. Koléma, mère au foyer et analphabète, devra relever le défi de vivre dans un monde en profonde mutation. Écrit par Richard Kara Mis en scène par Flora Théfaine Interprété par Hélène Lafosse, Hiar Rasoanaivo et Richard Kara Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com