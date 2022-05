Koko, le gorille qui parle de Barbet Schroeder Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 14:45

Sur le campus de Stanford, Barbet Schroeder filme l’expérience d’apprentissage du langage des signes que Penny Patterson, étudiante en psychologie, mène avec Koko, un gorille femelle. Tout en suivant le conflit qui oppose Patterson au directeur du zoo, le documentaire interroge le droit des animaux et les limites de l’anthropomorphisme en captant de nombreux moments où l’humain projette des sentiments sur l’animal qui lui ressemble tant. _Koko, le gorille qui parle_, Barbet Schroeder, 1978 © Les Films du Losange

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau

2022-06-04T14:45:00 2022-06-04T16:30:00

