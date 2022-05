KOKESHI (FESTIVAL RIO LOCO), 17 juin 2022, .

KOKESHI (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-17

« Utiliser la musique pour l’expression, la célébration et pour connecter les humains de toutes les cultures, croyances et coins de la terre ».

Telle est la noble ambition de Vanessa Kokeshi, la DJ lisboète signée sur Flow Records, le label fondé par l’une des figures de proue de la scène progressive house et trance portugaise, João Garcia (plus connu sous le nom de Pena). Cofondatrice de TRANS-LATE – un festival d’art transmédia et génératif -, Vanessa Kokeshi est surtout la moitié du fameux duo DJ féminin Heartbreakerz qui n’en finit pas de faire parler de lui, des clubs européens les plus réputés (Londres, Osla, Ibiza, Paris…) aux plus grands festivals portugais (Boom Festival, Sudoeste, Anti-Pop, Rock in Rio). Les pistes de danse survoltées, Vanessa Kokeshi les connait donc bien. Sa techno house, sombre et puissante, fait autant sensation en solo. Se nappant de new wave et de synthpop pour emmener l’auditoire dans un voyage à la fois créatif et hypnotique, elle fédère les corps sur les dancefloors. Avec un amour sans conteste pour le partage et le voyage.

Focus Portugal.

Rendez-vous à la Scène Nova Onda du festival Rio Loco !

