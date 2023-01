Kokedamas Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Plourin-lès-Morlaix

Kokedamas Plourin-lès-Morlaix, 24 février 2023, Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix. Kokedamas Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix Finistère

2023-02-24 – 2023-02-24 Plourin-lès-Morlaix

Finistère Plourin-lès-Morlaix Observons les mousses et utilisons leur beauté pour fabriquer des kokedamas, des jolies petites boules végétales qui pourront décorer votre maison. Rdv, à 14h, au village du Vieux Moulin à Plourin-lès-Morlaix.

Dès 6 ans. Plourin-lès-Morlaix

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plourin-lès-Morlaix Autres Lieu Plourin-lès-Morlaix Adresse Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix Finistère Ville Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix lieuville Plourin-lès-Morlaix Departement Finistère

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourin-les-morlaix-plourin-les-morlaix/

Kokedamas Plourin-lès-Morlaix 2023-02-24 was last modified: by Kokedamas Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix 24 février 2023 finistère Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix, Finistère Vieux Moulin Plourin-lès-Morlaix Finistère

Plourin-lès-Morlaix Plourin-lès-Morlaix Finistère