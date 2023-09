Kojaque La Bellevilloise Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Prévente : 17.96 EUR

Kojaque en concert à La Bellevilloise le 29 novembre.

Rien ne dure. L’enfance, les cycles créatifs, les intentions, les relations, les projets, les dispositions, les humeurs, les gaffes, les orientations. Même l’amour. Même la maison. Le mode est à la transition. Dans cet espace intermédiaire, Kojaque revient avec un album qui s’attaque au passé et s’engage dans un nouvel avenir.

Après les projets phares ‘Deli Daydreams’ et ‘Town’s Dead’, voici ‘Phantom of the Afters’. Les deux premiers albums de Kojaque ont changé à jamais le paysage du hiphop irlandais. Maintenant basé à Londres, ‘Phantom of the Afters’ de Kojaque trace les contours flous des traumatismes de l’enfance, de la dépression, du chagrin et de l’amour. Cet album trouve le réconfort et l’assurance dans l’acceptation de soi, en se débarrassant de ce qui ne sert plus. Informé par la recherche de la simplicité, tout en méditant sur le chagrin d’amour, la maison et la santé, Phantom of the Afters voit Kojaque réfléchir aux repères d’une jeune vie, dans toute leur beauté et leur complexité.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://dice.fm/partner/super/event/odk85-kojaque-29th-nov-la-bellevilloise-paris-tickets?dice_id=1524209&dice_channel=web&dice_tags=organic&dice_campaign=Super%21&dice_feature=marketing&_branch_match_id=1176865328454422531&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1c80NzBITTQ1TrU0tgQAV%2FzuMiEAAAA%3D

Kojaque