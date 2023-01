Koï – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Koï – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2023, Aix-en-Provence . Koï – Menu de la Saint-Valentin 4 Rue Paul Doumer Koï, japanese and teppanyaki food Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Koï, japanese and teppanyaki food 4 Rue Paul Doumer

2023-02-14 12:00:00 12:00:00 – 2023-02-14 00:30:00 00:30:00

Koï, japanese and teppanyaki food 4 Rue Paul Doumer

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 20 50 Le restaurant Koï vous recevra dans une ambiance romantique et chaleureuse, décoré sur le thème de la Saint Valentin, avec des petites attentions de culture japonaise.

Il ne vous reste plus qu’à réserver votre table pour cette merveilleuse soirée romantique ! Le restaurant Koï propose une soirée Saint Valentin dans un cadre décoré et romantique : une suggestion et un menu spécial tout en gardant la carte habituelle. Les traditions japonaises seront au rendez-vous ! +33 4 42 50 05 05 Koï, japanese and teppanyaki food Koï, japanese and teppanyaki food 4 Rue Paul Doumer Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Koï, japanese and teppanyaki food 4 Rue Paul Doumer Ville Aix-en-Provence lieuville Koï, japanese and teppanyaki food 4 Rue Paul Doumer Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Koï – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence 2023-02-14 was last modified: by Koï – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence 14 février 2023 4 Rue Paul Doumer Koï aix en provence Bouches-du-Rhône japanese and teppanyaki food Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône