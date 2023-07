Kohndo x Kyo Itachi x E. Blaze New Morning Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 15 septembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 23.10 EUR

Fidèles à leur réputation de dénicheurs de talents, le New Morning et l’équipe de Beat Tape Session proposent une soirée axée sur le beatmaking, le hip-hop et l’éthio-jazz.

1ère partie : « The Selenites Band »

Cofondateur de La Cliqua, Kohndo s’associe au guitariste Laurent Colombani. Ils délivrent ici un voyage immersif, de l’Afrique de l’Ouest à Gare du Nord en passant par l’Andalousie. Pour l’histoire, ce rappeur d’origine béninoise défend « Plus Haut Que La Tour Eiffel », un concept album aux sonorités variées qui mêle flow, émotions et rythmes vaudous.

Autre pointure indissociable des registres urbains, le Francilien Kyo Itachi instaure un univers à la croisée du hip-hop et du Japon, avec une préférence pour les mangas et les animés. Inscrit dans les pas du Wu-Tang Clan et de la connexion Brainfeeder, ce beatmaker est naturellement conseillé aux fans de rap East Coast.

Autre tenant du boom bap, E. Blaze multiplie les casquettes. Disquaire, producteur et concepteur de beats pour des légendes comme KRS-One ou Infamous Mobb, cette éminence prolonge, pour sa part, les festivités grâce à une touche précise voire élégante.

Enfin les membres du Selenites Band enrichissent cette affiche par une revue musicale consacrée à la Corne de l’Afrique. Adepte de la transe et des chantres des hauts plateaux abyssins, cette formation hexagonale incarne un passeport proverbial pour l’ailleurs…

+ warm up DJ set by Wattfuchureez ft Loïc Février

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/1896035527432848/ https://www.facebook.com/events/1896035527432848/ https://www.newmorning.com/20230915-5774-kohndo-x-kyo-itachi-x-e-blaze.html

Kohndo x Kyo Itachi x E. Blaze