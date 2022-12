KoHndo en concert à La Place La Place Paris Catégories d’évènement: île de France

KoHndo présentera son nouvel album à La Place le 14 février 2023. « Plus haut que la Tour Eiffel » est l’histoire d’un voyage initiatique. Celui du jeune Manga qui quitte le Bénin pour rejoindre un frère qu’il n’a jamais connu dans une ville fantasmée : Paris. C’est l’histoire d’un père de famille, d’un artiste qui se sert de sa plume pour honorer la mémoire de ses ancêtres mais aussi un disque coup-de-poing, une alerte, sur la condition des migrants. Avec ce disque, il espère ouvrir les cœurs sur la condition des gens invisibles, les exilés, les étrangers et il souhaite leur rendre hommage avec dignité. Co-écrits avec Laurent Colombani, les vingt titres de cet album tissent une trame narrative et racontent chaque étape du périple de Manga. Les chansons se colorent des sons, paysages et ambiances de chaque pays traversé. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/kohndo/ https://link.dice.fm/z75b9175ab62

