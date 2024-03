KOHNDO + AUREN (CO-PLATEAU) La Manufacture Chanson Paris, mercredi 22 mai 2024.

KOHNDO + AUREN (CO-PLATEAU) Découvrez les univers musicaux de Kohndo et Auren dans ce co-plateau consacré aux coups de cœur de l’Académie Charles Cros, à la Manufacture Chanson. Mercredi 22 mai, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

Début : 2024-05-22T20:30:00+02:00 – 2024-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T20:30:00+02:00 – 2024-05-22T22:00:00+02:00

Soirée Spéciale « Coup de cœur de l’Académie Charles Cros »

KOHNDO

Avec son cinquième album Plus Haut Que La Tour Eiffel, Kohndo, aux côtés de Laurent Colombani, nous offre une expérience musicale unique où poésie et rap racontent la migration, l’exil et l’amitié.

Fort des coups de cœur de l’Académie Charles Cros 2023 “Plus haut que la tour Eiffel” poursuit sa belle aventure et devient le premier roman de Kohndo (Éd. La Grenade / JC Lattés février 2024).

AUREN

Le parcours musical d’Auren est balisé de si et d’idées fantasmées. Pour elle, il faut les confronter aux espoirs. Et si elle travaillait avec Calexico? Et si elle faisait les 1ères parties de Vanessa Paradis? Et Si elle partageait un duo avec Jeanne Cherhal ? Dans son 3ème album « Il s’est passé quelque chose » coup de cœur de l’Académie Charles Cros, Auren prend position, impose une voix sensible et politisée, tantôt chantée, tantôt déclamée. Sa plume, déliée, dévoile une parole de femme aguerrie. Sur scène, en formule duo, Auren donne le ton : Des nappes de crumar cuivré, des batteries électroniques, des guitares planantes aux riffs entêtants sur lesquels Auren danse, joue et fait rebondir les mots.

En partenariat avec l’Académie Charles Cros – site internet

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/evenement/22-05-2024-20-30-kohndo-auren-co-plateau »}]

