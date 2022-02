Koffi ENAM & Guests Mawa Center Lomé Catégorie d’évènement: Lomé

Koffi ENAM & Guests

Mawa Center, le mercredi 2 février à 20:00

Le super saxophoniste du Cotton Club nous fait l’honneur d’être sur scène ce mercredi à Mawa Center. Venez écouter son sax alto, dont le son est différent du sax ténor présent ces dernières semaines.

Entrée libre, concert au chapeau, consos payantes

Jazz After Work – Spécial saxophone avec Koffi ENAM
Mawa Center
Lomé

2022-02-02T20:00:00 2022-02-02T23:59:00

