Sortie loisirs : Koezio, parc d’aventures indoor et Trampoline park Koezio à Cergy Cergy, 26 novembre 2023, Cergy.

Sortie loisirs : Koezio, parc d’aventures indoor et Trampoline park Dimanche 26 novembre, 09h45 Koezio à Cergy Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Dimanche 26 novembre 2023, sortie Koezio – parc d’aventures indoor et Trampoline park, en journée sur réservation

Koezio, kezaco ? Un parc d’aventure indoor construit autour des valeurs essentielles fortes : la cohésion d’équipe, dépassement de soi, entraide, confiance. Les missions qui vous seront confiées vont mettre votre esprit d’équipe à l’épreuve! Deux à cinq personnes par équipe, revêtues d’une combinaison spéciale, affrontent labyrinthes, modules d’obstacles, recherchent des indices, répondent à des quiz et résolvent des énigmes. Koezio mêle intelligemment réel et virtuel, implication physique et connaissances. Dans l’après-midi, vous allez profiter d’une salle de loisirs sportifs de 1600m² composé de trampolines : espace dodge ball, airbag, fosse à cube, sensations, rebonds, challenge, franchissement d’obstacles, escalade ludique, rapidité.

https://www.youtube.com/watch?v=QnnuKE1k_oE

Koezio à Cergy Avenue de la Plaine des sports 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T09:45:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

© Clavim