Sortie loisirs : Koezio, parc d’aventures indoor et Trampoline park Dimanche 5 février 2023, 10h00 Koezio à Cergy

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne

Koezio à Cergy Avenue de la Plaine des sports 95800 Cergy Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Val-d'Oise Île-de-France

https://www.youtube.com/watch?v=QnnuKE1k_oE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T10:00:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00 © Koezio

Détails Catégories d’évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu Koezio à Cergy Adresse Avenue de la Plaine des sports 95800 Cergy Cergy Saint-Christophe Ville Cergy Age minimum 11 Age maximum 15 lieuville Koezio à Cergy Cergy Departement Val-d'Oise

Cergy Val-d'Oise