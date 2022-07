Koendiger Quintet, 11 octobre 2022, .

Koendiger Quintet



2022-10-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-11

Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl, un jeune soldat SS mourant, qui pendant la guerre a tué des innocents et demande grâce.

Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?



Simon Wiesenthal ne lui accordera pas ce pardon, puis obsédé par cette histoire, ne cessera de s’interroger : « Ai-je eu raison ou bien tort de refuser ? ».



Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire ayant rencontré un succès mondial depuis sa parution en 1969. Son récit est éclairé par les témoignages de personnalités telles que Simone Veil, Albert Speer, architecte et ministre de l’Armement du Reich, Matthieu Ricard, moine bouddhiste ou encore Roger Ikor, Prix Goncourt 1955, qui ont répondu à la question de Wiesenthal : Et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?



Un spectacle nécessaire.



Thierry Lhermitte pour la première fois au Toursky mais aussi seul sur les planches, porte les mots de Simon Wiesenthal sur le pardon et nous interroge…

Une soirée jazz qui fait swinguer le Toursky.

