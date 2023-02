KODES LA MARQUISE – MARLY, 12 mai 2023, LYON.

KODES LA MARQUISE – MARLY. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:00 (2023-04-28 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

HIGH-LO (L-R-21-8203&-R-21-8204) présente : ce concert. Interdit – de 16ans non accompagnés Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)NO CAP Vol.1 marque un tournant dans la carrière de Kodes, à tous les niveaux. Celui qui s’est fait connaître en trappant avec des intonations appuyées se permet maintenant de plus en plus de variations, des flows plus calmes, du chant plus soigné. En résulte un album définitif où tous ses points forts sont mis à l’honneur aux côtés de certaines nouveautés. La base trap est respectée avec Le SIX ou Paki, on a le droit à de la Jersey sur Satisfait, de l’introspectif avec Mourir, de la mélancolie avec Dégâts, sans oublier un clin d’œil aux Antilles aux côtés de Tiitof. Dégâts de son côté est un mélange étonnant où la rythmique fait office de feinte : on croirait un tube dansant tout ce qu’il y a de plus léger, or avant de parler de femmes, le début de couplet est incroyablement mélancolique. Et oui, au-delà des changements de styles, ce sont surtout les lyrics qui prennent une nouvelle direction. Kodes

Votre billet est ici

LA MARQUISE – MARLY LYON 20 Quai victor Augagneur Rhne

HIGH-LO (L-R-21-8203&-R-21-8204) présente : ce concert. Interdit – de 16ans non accompagnés

Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).

Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

NO CAP Vol.1 marque un tournant dans la carrière de Kodes, à tous les niveaux. Celui qui s’est fait connaître en trappant avec des intonations appuyées se permet maintenant de plus en plus de variations, des flows plus calmes, du chant plus soigné. En résulte un album définitif où tous ses points forts sont mis à l’honneur aux côtés de certaines nouveautés. La base trap est respectée avec Le SIX ou Paki, on a le droit à de la Jersey sur Satisfait, de l’introspectif avec Mourir, de la mélancolie avec Dégâts, sans oublier un clin d’œil aux Antilles aux côtés de Tiitof. Dégâts de son côté est un mélange étonnant où la rythmique fait office de feinte : on croirait un tube dansant tout ce qu’il y a de plus léger, or avant de parler de femmes, le début de couplet est incroyablement mélancolique. Et oui, au-delà des changements de styles, ce sont surtout les lyrics qui prennent une nouvelle direction.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici