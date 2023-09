Fest-noz à Gouarec Koc’hu Gwareg – Les Halles de Gouarec Gouarec, 8 septembre 2023, Gouarec.

Fest-noz à Gouarec Vendredi 8 septembre, 18h30 Koc’hu Gwareg – Les Halles de Gouarec 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Restauration sur place (restos, pizzas ha footruck) et buvette.

Et le samedi :

15h : Apprendre le cantique de Gouarec. Chanter ou apporter son instrument.

20h30 : Messe, procession et tantad le soir. Et il y a une jolie tradition à Gouarec : Tout le monde met une bougie devant sa maison pour accueillir la procession au bourg.

Koc’hu Gwareg – Les Halles de Gouarec Rue des Halles, 22570 Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:30:00+02:00 – 2023-09-08T23:59:00+02:00

Concert Fest-noz