Kobzar Armada Cosmopolis Nantes, samedi 3 février 2024.

Kobzar Armada Projection de documentaire et concert de musique traditionnelle ukrainienne Samedi 3 février, 16h00 Cosmopolis Participation libre

Début : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

KOBZAR ARMADA

Avec Jurij Fedynskyj, Tetyana Herasymova, Oleh But, Olha Hvyadzovska

L’artiste ukrainien Jurij Fedynskyj est un fervent pratiquant et ambassadeur de la musique des traditions ukrainiennes ancestrales, notamment du kobza.

Depuis six années, Jurij et son collectif ont parcouru le monde occidental, l’Ukraine, l’Europe, les États-Unis et le Canada. Ils ont pris pour mission de transmettre la richesse de la culture ukrainienne et de sensibiliser la communauté internationale à la cause ukrainienne tout en alertant sur la menace russe actuelle.

Dès le début de l’invasion ruesse en Ukraine le 24 février 2022, Jurij Fedynskyj et ses disciples ont lancé la tournée “l’Armada de Kobzar“. Au plus fort de la guerre, le groupe s’est produit dans des camps militaires et des abris anti-bombardements, faisant résonner les chants spirituels historiques des kobzari ukrainiens, inspirés des œuvres des poètes nationaux.

Cosmopolis 18 rue Scribe passage Graslin 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/