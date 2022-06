Kobo en concert à la Place La Place centre culturel Hip Hop Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kobo en concert à la Place La Place centre culturel Hip Hop, 14 octobre 2022, Paris. Le vendredi 14 octobre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif : 20 €

Démasqué, depuis le clip de “Nostalgie”, Kobo ne vient pas dévoiler un, mais deux visages avec son nouvel album intitulé « Anagénèse ». Renaissance – Transformation – Régénération : tels sont les trois thèmes centraux de ce nouveau projet qu’il présentera lors de deux concerts exceptionnels à Paris le 14 octobre et à Bruxelles le 3 novembre 2022. Après les bases solides posées par “Période d’essai”, Kobo présente avec “Anagenèse” un univers éclectique et maîtrisé, des accents rock du premier single “Fucked Up”, aux accents de rumba congolaise du titre “Mama”, il témoigne d’une envie d’être généreux avec son public et un refus de s’enfermer. Après un premier projet sans featuring, Kobo s’ouvre ici aux collaborations, avec la chanteuse belge K.ZIA, le trompettiste Rémy Béesau, et son ami de jeunesse Damso, qui l’accompagne sur le titre “Fumée épaisse”. La période d’essai est terminée, il est temps de passer aux choses sérieuses. La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://laplace-paris.com/date/kobo// https://link.dice.fm/q9e17799f16d

Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Place centre culturel Hip Hop Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville La Place centre culturel Hip Hop Paris Departement Paris

La Place centre culturel Hip Hop Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Kobo en concert à la Place La Place centre culturel Hip Hop 2022-10-14 was last modified: by Kobo en concert à la Place La Place centre culturel Hip Hop La Place centre culturel Hip Hop 14 octobre 2022 La Place Centre Culturel Hip Hop Paris Paris

Paris Paris