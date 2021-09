Miréréni Place publique de B18 Mirereni Miréréni KO RIZINÉ NGOMA ZA HALÉ Place publique de B18 Mirereni Miréréni Catégorie d’évènement: Miréréni

KO RIZINÉ NGOMA ZA HALÉ Place publique de B18 Mirereni, 18 septembre 2021, Miréréni. KO RIZINÉ NGOMA ZA HALÉ

Place publique de B18 Mirereni, le samedi 18 septembre à 09:00 Entrée libre

Ko ri ziné ngoma za halé est une action qui met en valeur la culture de Mayotte à savoir le débaa, chakacha, mbiwi, biyaya… avec la participation massive d’autres associations culturelles. Place publique de B18 Mirereni Mirereni Miréréni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Miréréni Autres Lieu Place publique de B18 Mirereni Adresse Mirereni Ville Miréréni lieuville Place publique de B18 Mirereni Miréréni