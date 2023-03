Ko Ko Mo (Tournée) CONNEXION LIVE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ko Ko Mo (Tournée) CONNEXION LIVE, 16 novembre 2023, TOULOUSE.

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c'est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70's, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel.

CONNEXION LIVE TOULOUSE
8 RUE GABRIEL PERI
Haute-Garonne

