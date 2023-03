Ko Ko Mo (Tournée) Le SPLENDID LILLE Catégories d’Évènement: Lille

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c'est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70's, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel.

Le SPLENDID LILLE
2 novembre 2023, 20:00
Tarif : 25.0 euros

