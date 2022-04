Ko Ko Mo (+ Sons of Atom) Lons-le-Saunier, 7 mai 2022, Lons-le-Saunier.

Ko Ko Mo (+ Sons of Atom) Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

2022-05-07 – 2022-05-07 Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin

Lons-le-Saunier Jura

Ces deux-là ont une dalle à bouffer toutes les scènes du monde (déjà plus de 350 à leur actif), et une gnak à faire passer Beep-Beep et Coyote pour des grabataires cacochymes – à croire que le terme « power rock » a été créé spécialement pour eux. L’un possède, en plus du style et de la tessiture, la fougue guitaristique des grands aînés (Plant, Townshend et Page en tête), l’autre martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait, le tout produit une jubilation immédiate, viscérale, presque érotique.

Ces deux-là ont une dalle à bouffer toutes les scènes du monde (déjà plus de 350 à leur actif), et une gnak à faire passer Beep-Beep et Coyote pour des grabataires cacochymes – à croire que le terme « power rock » a été créé spécialement pour eux. L’un possède, en plus du style et de la tessiture, la fougue guitaristique des grands aînés (Plant, Townshend et Page en tête), l’autre martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait, le tout produit une jubilation immédiate, viscérale, presque érotique.

Grande Salle du Boeuf sur le toit 135 Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-02-23 par