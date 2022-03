KO KO MO + Ottis Coeur L’Empreinte, 7 mai 2022, Savigny-le-Temple.

KO KO MO + Ottis Coeur

L’Empreinte, le samedi 7 mai à 20:00

**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Ces deux-là ont une dalle à bouffer toutes les scènes du monde (déjà plus de 350 à leur actif), et une gnak à faire passer Beep-Beep et Coyote pour des grabataires cacochymes – à croire que le terme « power rock » a été créé spécialement pour eux. L’un possède, en plus du style et de la tessiture, la fougue guitaristique des grands aînés (Plant, Townshend et Page en tête), l’autre martèle ses fûts comme si sa vie en dépendait, le tout produit une jubilation immédiate, viscérale, presque érotique. YouTube KO KO MO – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCmcohbbK-TE8EyVPJSzOHaw) Ottis Cœur c’est un duo de filles qui chantent et qui jouent fort composé de Margaux, la blonde solaire et Camille, la brune mystérieuse. Sinuant à travers des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons libres gravitent autour du même noyau : le rock. YouTube Ottis Coeur – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCHqibmsfPXc-PZXneClPD-w) **La billetterie, c’est pas :** [**là**](https://web.digitick.com/ko-ko-mo-ottis-coeur-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-07-avril-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8579611.html)

Adhérents 13€ / Préventes 16€ / Sur place 20€

Enfin, après plusieurs reports, KO KO MO viennent nous présenter leur nouvel album

L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T23:30:00