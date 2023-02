KO KO MO + JOHNNIE CARWASH + ALTESSE ESPACE CULTUREL DE LA HAGUE, 26 mai 2023, BEAUMONT HAGUE.

KO KO MO + JOHNNIE CARWASH + ALTESSE (Pop/Garage/Rock)En partenariat avec l’espace culturel de la HagueKo Ko Mo est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren et Kevin « K20 ». À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock.

ESPACE CULTUREL DE LA HAGUE BEAUMONT HAGUE Rue des Tohagues Manche

En partenariat avec l’espace culturel de la Hague

