Ko Ko Mo Carrière (La) Saint-Herblain, vendredi 6 décembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-12-06 20:00 –

Gratuit : non 39,50 € Billetterie : ticketmaster.fr, seetickets.com, francebillet.com

Concert. Après une tournée 2023 explosive pour la sortie de leur dernier album, « Need some mo », sorti en 2022, Ko Ko Mo revient en salle le vendredi 6 décembre 2024 à La Carrière pour une nouvelle date à la maison ! Les deux membres Warren (guitare et chant) et K20 (batterie et chœurs), originaires de Nantes, arborent un univers musical bien à eux et inspiré par les plus grands du rock comme Led Zeppelin, aussi bien musicalement que sur tout l’esthétisme 70’s. Ce dernier album opère en un crissement de riffs, synonyme d’un retour aux sources même du rock !Les Ko Ko Mo font preuve d’une extravagance ébouriffante et d’une incandescence rare. Leurs ingénieuses compositions démontrent qu’en 2024 le rock peut toujours être révolutionnairement moderne.

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800