**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Des confins de l’Amérique aride des déserts de l’ouest et des marécages poisseux du Mississippi naissent des musiques qui racontent des histoires de voyages, de chaleur et de tempêtes. “Dark Country”, une alchimie explosive de blues graisseux et de heavy rock, de slides et de riffs rugueux. A la fois rock, blues et country le duo Knuckle Head porté par Jack et Jock assume et revendique haut et fort ses influences «made in US». Tantôt stoner, parfois psychédélique, les sonorités graves et massives nous font faire un voyage extatique vers l’Amérique, le western sale qui sent l’essence. Point de groupe ou de chanteur adulé cité en référence, ici on parle plutôt de virée en bécane et de soif sans limite de liberté et de bourbon. Ça cogne, c’est poussiéreux et roots souhait, totalement irrévérencieux et sacrément classieux. Leur jeu de scène est à l’image de leur musique, d’une énergie inépuisable qu’ils offrent avec passion à leur public. À tel point que l’on a du mal à croire qu’ils ne sont que deux sur scène. A découvrir de toute urgence. YouTube KNUCKLE HEAD – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCFubrzAxtsqbVQoEQjuC9_g) WAKAN TANKA, c’est plus d’une centaine de dates dont la MainStage 2 du Download Festival et la première partie du groupe ShakaPonk. Ce sont des lives aux riffs tranchants et aux mélodies pop taillées aussi bien pour les grandes scènes que les bars qui respirent l’énergie rock. S’inspirant de l’imagerie amérindienne, la formation voyage dans l’univers du stoner, du rock électronique et des claviers donnant ainsi vie à une musique organique et mescalinienne.. Après deux premiers EP, Animals In Progress (2016) et River (2019), le groupe prévoit la sortie d’un nouvel EP pour 2022 qui va puiser dans l’élégance des grands espaces à travers un chant viscéral porté par des guitares nerveuses et des sonorités envoûtantes. YouTube WAKAN TANKA – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCbWk8D-RONHucl_IjqGaYVQ) **La billetterie, c’est par :** [**là**](https://web.digitick.com/knuckle-head-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-26-mars-2022-css5-lempreinte-pg101-ri7629089.html)

