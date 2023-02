KNOT ESPACE CULTUREL, 14 avril 2023, VENDENHEIM.

KNOT ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-04-14 au 2023-04-14 20:00. Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

"Ce que j'ai dit… c'est la vérité… mais juste pas toute la vérité" Deux acrobates se rencontrent…ils tombent amoureux et rêvent d'avenir. Mais derrière ces apparences trompeuses se cache un secret qui risque de faire valser cette illusion fragile. À la fois drôle et touchant, naviguant entre le spectaculaire et l'intime, Knot est une histoire de cœur 2.0 où le duo acrobatique se raconte à travers le main-à-main, la gymnastique, capoeira et danse contemporaine. Depuis leurs débuts, ils s'efforcent de repousser les limites de l'acrobatie, de la danse et de la narration.

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

“Ce que j’ai dit… c’est la vérité… mais juste pas toute la vérité“

Deux acrobates se rencontrent…ils tombent amoureux et rêvent d’avenir. Mais derrière ces apparences trompeuses se cache un secret qui risque de faire valser cette illusion fragile.

À la fois drôle et touchant, naviguant entre le spectaculaire et l’intime, Knot est une histoire de cœur 2.0 où le duo acrobatique se raconte à travers le main-à-main, la gymnastique, capoeira et danse contemporaine. Depuis leurs débuts, ils s’efforcent de repousser les limites de l’acrobatie, de la danse et de la narration.

